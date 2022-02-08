«Металлист» в волевом стиле выиграл у «Вереса»

8 февраля в рамках товарищеского турнира Winter Cup-2022 сыграли между собой «Металлист» и «Верес» - 2:1.



Харьковчане одержали волевую победу со счетом 2:1.

Winter Cup-2022. 2-й тур

«Металлист» – «Верес» – 2:1

Голы: Солдат, 55 (автогол), Балули, 69 (с пенальти) - Солдат, 52.

«Металлист» (старт): Рыбак, Риаскос, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Касарес, Балули (к), Харрис, Пейшото.

Также во втором туре «Полесье» обыграло «Черноморец» (1:1, 5:4 по пенальти).

Также «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Петролулом».



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