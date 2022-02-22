«Металлист» в волевом стиле обыграл чемпиона Таджикистана

Харьковский «Металлист» провел очередной контрольный матч. Соперником лидера Первой лиги стал чемпион Таджикистана «Истиклол».

Украинская команда проиграла первый тайм. Однако после перерыва переломить ход игры. Сначала с пенальти, заработанного Романюком, забил Чидомере. А уже в компенсированное время решающий мяч записал на свой счет Подлепенец.

Ранее стало известно, что «Металлист» рассматривает вариант с приобретением игрока сборной Аргентины.

Контрольный матч

«Металлист» — «Истиклол» — 2:1 (0:1)

Голы: Чидомере (67, пенальти), Подлепенец (90+1) — Бокум (38).

«Металлист» (1-й тайм): Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули (к), Рохас, Мурза, Подлепенец.

«Металлист» (2-й тайм): Каневцев, Романюк, Ралюченко (к), Порох, Дигтярь, Танковский, Чидомере, Касарес, Подлепенец, Паулиньо, Танчик (Фомин, 63).

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