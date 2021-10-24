«Металлист» в большинстве разгромил «Подолье»

В матче 15-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле принимал «Подолье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Отметим, что гости играли в меньшинстве весь второй тайм. На 45-й минуте красную карточку получил Веремиенко.

Металлист набрал 38 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице.

Первая лига

15 тур

«Металлист» – «Подолье» – 3:0

Голы: Риаскос, 19 (1:0), Федорив, 79 (2:0), Сарапий, 88 (3:0).

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