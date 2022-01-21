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«Металлист» усилился игроком сборной Эквадора

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
22:18
Новость
Футбол

Эквадорский полузащитник Хуан Рамон Касарес Севильяно подписал контракт с харьковским «Металлистом», сообщает официальный сайт слобожанцев.

29-летний футболист, в активе которого 22 матча и 1 гол за сборную Эквадора, на родине выступал за такие клубы, как «Норте Америка», «Индепендьенте» и «Барселона» (Гуаякиль).

Также Касарес играл за аргентинские «Ривер Плейт» и «Банфилд», а предыдущие шесть сезонов выступал в бразильской Серии, А, где защищал цвета «Атлетико Минейро», «Коринтианс» и «Флуминенсе».

В «Металлисте» Хуан Касарес будет выступать под номером 36.

Касарес

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

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