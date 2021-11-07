«Металлист» усилился еще одним бразильцем

07.11.2021
17:21
Новость
Футбол
«Металлист» объявил о подписании бразильского вингера Паулиньо Бойя.
В ближайшее время бразилец прилетит в Харьков и после решения всех официальных вопросов будет представлен болельщикам.
13 ноября в перерыве матча с «Прикарпатьем» президент «Металлиста» Александр Ярославский представит его фанатам.
23-летний воспитанник «Сан-Паулу» ранее выступал в аренде за «Жувентуде».
Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.
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