«Металлист» усилился еще одним бразильцем

«Металлист» объявил о подписании бразильского вингера Паулиньо Бойя.

В ближайшее время бразилец прилетит в Харьков и после решения всех официальных вопросов будет представлен болельщикам.

13 ноября в перерыве матча с «Прикарпатьем» президент «Металлиста» Александр Ярославский представит его фанатам.

23-летний воспитанник «Сан-Паулу» ранее выступал в аренде за «Жувентуде».

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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