«Металлист» сыграл вничью с польской командой

«Металлист» сыграл заключительный спарринг на первом сборе в Турции. Соперником харьковчан была польская «Ватра» (Познань). Встреча завершилась вничью 0:0.



Товарищеский матч

«Металлист» – «Варта» – 0:0

«Металлист» (1-й тайм): Рыбка, Романюк, Федорив, Сарапий, Шамич, Ралюченко, Касарес, Танковский, Мурза, Рязанцев, Пейшото.

«Металлист» (2-й тайм): Рыбак, Танчик, Федорив (Порох, 63), Сарапий (Мизюк, 70), Романюк, Ралюченко, Танковский, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Пейшото (Красников, 75), Подлепенец.

«Варта» занимает 16-е место в чемпионате Польши.

«Металлист» ранее на сборе разгромил софийскую «Славию» (5:0), обыграл либерецкий «Слован» (1:0), «Крумвоград» (1:0) и сыграл вничью с «Радомяком» (1:1).

Также киевское «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом».

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