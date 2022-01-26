Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Металлист» сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши

Игорь Яслик
Игорь Яслик
26.01.2022
13:37
Новость
Футбол

«Металлист» провел очередной контрольный матч на сборе в Турции.

Соперником лидера украинской Первой лиги стал «Радомяк». Эта команда проводит дебютный сезон в элитной лиге чемпионата Польши и на зимнюю паузу ушла на четвертом месте.

«Радомяк» открыл счет уже на первой минуте. Однако на 22-й минуте Богдан Порох установил как оказалось окончательный результат поединка.

Ранее форвард «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал об атмосфере в харьковской команде.

Контрольный матч

«Металлист» — «Радомяк» (Польша) — 1:1 (1:1)

Голы: Порох (22) — (1).

«Металлист» (стартовый состав): Каневцев, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко, Подлепенец, Харрис, Риаскос, Мурза

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Mаркевич прокомментировал рекомендации министерства не фотографироваться с россиянами
Mаркевич прокомментировал рекомендации министерства не фотографироваться с россиянами
«Заря» продолжает переговоры по полузащитнику «Мариуполя»
«Заря» продолжает переговоры по полузащитнику «Мариуполя»
Стало известно, когда «Металлист 1925» сможет вылететь на турецкий сбор
Стало известно, когда «Металлист 1925» сможет вылететь на турецкий сбор
«Прикарпатье» подписало вратаря и просматривает шесть новичков
«Прикарпатье» подписало вратаря и просматривает шесть новичков

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи