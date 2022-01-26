«Металлист» сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши

«Металлист» провел очередной контрольный матч на сборе в Турции.

Соперником лидера украинской Первой лиги стал «Радомяк». Эта команда проводит дебютный сезон в элитной лиге чемпионата Польши и на зимнюю паузу ушла на четвертом месте.

«Радомяк» открыл счет уже на первой минуте. Однако на 22-й минуте Богдан Порох установил как оказалось окончательный результат поединка.

Ранее форвард «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал об атмосфере в харьковской команде.

Контрольный матч

«Металлист» — «Радомяк» (Польша) — 1:1 (1:1)

Голы: Порох (22) — (1).

«Металлист» (стартовый состав): Каневцев, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко, Подлепенец, Харрис, Риаскос, Мурза

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