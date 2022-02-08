«Металлист» спас матч с «Петролулом», за который забил гол Буйя

8 февраля в рамках спарринга харьковский «Металлист» сыграл с румынским «Петролулом».



В первом тайме команды обменялись голами. На гол Буйи харьковчане ответили реализованным пенальти в исполнении Чидомере. Во втором тайме голов не было. Встреча завершилась вничью 1:1.

Товарищеский матч

«Металлист» - «Петролул» - 1:1

Голы: Чидомере, 34 (с пенальти) – Буйя, 2.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.

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