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«Металлист» согласовал трансфер бразильского форварда

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
10:40
Новость
Футбол

Нападающий «Витории» Байя Давид да Ора близок к переходу в «Металлист». Харьковский клуб согласовал трансфер 22-летнего бразильского форварда.

Как сообщает Vitória Online, «Витория» согласилась продать Давида за один миллион евро и оставит за собой 20% прав на игрока.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 59 матчах и забил 11 голов за молодежную команду «Витории».

Ранее сообщалось, что легионер «Металлиста» пропустит второй сбор в Турции.

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