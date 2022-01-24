«Металлист» – «Слован»: видеотрансляция матча

24.01.2022
12:57
Новость
Футбол
24 января харьковский «Металлист» сыграет товарищеский матч на сборе в Турции.
Соперник харьковчан – «Слован» Либерец. Эта команда идет на 9-м месте в чемпионате Чехии. Встреча начнется в 14.00.
Товарищеский матч
«Металлист» – «Слован» – 14.00
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