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«Металлист» – «Слован»: видеотрансляция матча

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
12:57
Новость
Футбол

24 января харьковский «Металлист» сыграет товарищеский матч на сборе в Турции.

Соперник харьковчан – «Слован» Либерец. Эта команда идет на 9-м месте в чемпионате Чехии. Встреча начнется в 14.00.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Слован» – 14.00

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