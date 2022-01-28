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«Металлист» сделал новое предложение по форварду «Витории»

Павел Соловей
Павел Соловей
28.01.2022
15:56
Новость
Футбол

Нападающий «Витории» Давид да Ора нужен «Металлисту». Харьковский клуб сделал новое предложение по приобретению 22-летнего бразильского форварда.

«Металлист» предложил «Витории» 5 миллионов реалом (около 830 тысяч евро) за 80% прав на футболиста. Ранее «Витория» отказалась от предложения в размере 8 миллионов реалов (1,3 миллиона евро), которые «Металлист» должен был выплатить в течение двух лет.

Всего за первую команду «Витории» Давид провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что на втором сборе «Металлист» сыграет с клубом из Казахстана.

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