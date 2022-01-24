«Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована»

24 января в рамках товарищеского матча харьковский «Металлист» играл со «Слованом» из чешского Либереца.



Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка харьковчанам удалось распечатать ворота соперника. На 80 минуте после паса Артура Мурзы точно пробил колумбиец Брайан Риаскос.

Таким был стартовый состав харьковчан на матч

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.

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