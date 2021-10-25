«Металлист» разгромил «Подолье», «Кривбасс» победил в гостях «Полесье»: результаты тура Первой лиги

Сегодня матчами «ВПК-Агро» — «Горняк-«Спорт» и «Оболонь» — «Агробизнес» завершилась программа 15-го тура Первой лиги.

Вашему вниманию все результаты поединков, состоявшихся с 22-го по 25 октября, а также турнирная таблица.

Выделяется крупная победа «Металлиста» над «Подольем». Также важнейшую гостевую победу над «Полесьем» одержал «Кривбасс». Вторая подряд неудача подстерегла «Альянс», который совсем недавно шел на втором месте по потерянным очкам.

Лидерство по-прежнему сохраняет «Металлист», за ним идет «Кривбасс». Также в зоне переходных матчей за право повышения в УПЛ находятся «Оболонь» и «Альянс».

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