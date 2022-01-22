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«Металлист» разгромил болгарскую команду в первом спарринге в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
22.01.2022
16:09
Новость
Футбол

«Металлист» на сборах в Турции провел первый спарринг. Соперником харьковской команды стала болгарская «Славия».

Матч завершился уверенной победой «Металлиста» со счетом 5:0.

Контрольный матч

«Металлист» – «Славия» – 5:0

Голы: Подлепенец, 2 (1:0), Рязанцев, 46 (2:0), Мизюк, 53 (3:0), Мурза, 55 (4:0), Сарапий, 78 (5:0).

Следующим соперником желто-синих на турецком сборе станет «Слован» Либерец, занимающий 9-е место в чемпионате Чехии. Игра состоится в понедельник, 24 января, в Анталье. Начало - в 14:00.

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