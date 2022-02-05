«Металлист» проиграл в Турции команде из Узбекистана

5 февраля в рамках спарринга харьковский «Металлист» сыграл с узбекистанским «Металлургом» из Бекабада.



Харьковчане проиграли встречу со счетом 1:2. Голом за украинскую команду отличился на 27-й минуте Александр Цвиренко.

Товарищеский матч

«Металлист» (Украина) – «Металлург» (Узбекистан) – 1:2

Голы: Цвиренко, 27 – Норбеков, 17, Бекмуродов, 45.

Также «Металлист» и «Черноморец» устроили голевое шоу на Winter Cup.

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