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«Металлист» проиграл в Турции команде из Узбекистана

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
16:07
Новость
Футбол

5 февраля в рамках спарринга харьковский «Металлист» сыграл с узбекистанским «Металлургом» из Бекабада.

Харьковчане проиграли встречу со счетом 1:2. Голом за украинскую команду отличился на 27-й минуте Александр Цвиренко.

Товарищеский матч

«Металлист» (Украина) – «Металлург» (Узбекистан) – 1:2

Голы: Цвиренко, 27 – Норбеков, 17, Бекмуродов, 45.

Металлист

Также «Металлист» и «Черноморец» устроили голевое шоу на Winter Cup.

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