«Металлист» проиграл стартовый спарринг вторых сборов в Турции

«Металлист» проиграл сербской «Колубаре» в стартовом спарринге на втором тренировочном сборе в Турции.



Единственным голом в поединке на 88-й минуте отличилась балканская команда.

Сегодня стало известно, что харьковский клуб подписал долгосрочный контракт с бразильским нападающим Давидом.

Товарищеский матч

«Металлист» (Украина) — «Колубара» (Сербия) — 0:1 (0:0)

Гол: Дженич, 88

«Металлист» (1-й тайм): Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Траоре, Демченко, Танковский, Балули, Кайдалов, Мурза, Пейшото.

«Металлист» (2-й тайм): Каневцев, Риаскос, Ралюченко, Сарапий, Дигтярь, Сынчук, Чидомере, Касерес, Фомин, Харрис, Красников.

В пятницу, 4 февраля, «Металлист» сыграет с Черноморцем в рамках турнира Winter Cup. Начало матча — в 19:00.

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Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

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