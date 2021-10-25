«Металлист» представил Папу Гуйе в качестве спортивного директора

Бывший защитник «Металлиста» Папа Гуйе, который недавно объявил о завершении футбольной карьеры, недолго оставался без работы.

Прямо в перерыве матча 15-го тура Первой лиги президент харьковского клуба Александр Ярославский объявил о новой должности сенегальца: «Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Отныне Папа будет отвечать за спортивную направляющую нашего любимого футбольного клуба «Металлист». Папа Гуйе — новый спортивный директор «Металлиста», — сказал Ярославский.

Папа Гуйе защищал цвета «Металлиста» с июля 2006-го по март 2015 года, проведя за харьковчан 280 матчей (восемь голов) и завоевав семь бронзовых медалей УПЛ, а также одну серебряную. Также сенегалец выступал за возрожденный «Металлист» в сезоне-2020/2021.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Наши за границей: Малиновский и Безус забивают, Ярмоленко и Зинченко не играют

Буряк получил новую должность в киевском «Динамо»

Мощное интервью Ярославского: рассказал о еврокубковых амбициях «Металлиста» и ярко ответил Суркису

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.