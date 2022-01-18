«Металлист» подпишет вратаря «Олимпика»

Харьковский клуб продолжает работу на трансферном рынке.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер «Олимпика» Владислав Рыбак в ближайшее время станет игроком «Металлиста».

20-летний Рыбак — воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды «Зари», а в осенней части нынешнего сезона защищал ворота «Олимпика». В его составе голкипер провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

«Металлист» — лидер Первой лиги, «Олимпик» занимает 11-е место.

С 16 января команда Александра Кучера находится на первом тренировочном сборе в Турции, где у нее запланированы четыре спарринга.

Ранее стало известно, что вратарь «Металлиста» перешел в «Полесье».

Также наш сайт сообщал, что «Металлист» покинет опытный хавбек.

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