«Металлист» подписал одиннадцатого легионера

Харьковский клуб завершает комплектацию перед возобновлением сезона.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по итогам краткосрочного просмотра контракт с «Металлистом» подписал фланговый полузащитник Хорхе Рохас. Предыдущим клубом 29-летнего экс-игрока сборной Парагвая был «Соль де Америка» из предместья Асунсьона Вилья-Элисы.

Прежде Рохас поиграл за команды Парагвая и Мексики, а также португальские «Белененсеш» и «Бенфику». На счету футболиста 16 матчей и 1 гол за сборную Парагвая.

Хорхе Рохас стал 11-м легионером в составе «Металлиста» и третьим парагвайцем в украинских клубах после Альдо Адорно («Металлург» Донецк) и Дерлиса Гонсалеса («Динамо»).

«Металлист» — лидер Первой лиги. 1 марта команда Александра Кучера в 1/4 финала Кубка Украины примет «Зарю».

Сейчас харьковчане находятся на третьем тренировочном сборе в Турции.

Ранее наш сайт сообщал, что домашний матч «Десны» против «Динамо» в Чернигове не состоится.

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