«Металлист» подписал очередного легионера

Сенегальский полузащитник Бубакар Файе Траоре подписал контракт с «Металлистом». О подробностях сделки официальный сайт харьковского клуба не сообщает.
Последним клубом 24-летнего футболиста был швейцарский «Санкт-Галлен».
В нынешнем сезоне швейцарской Суперлиги Траоре провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 игры в Кубке Швейцарии.
Ранее Бубакар выступал, среди прочего, за молодежную команду «Торино», клубы Мальты, Албании и Израиля.
«Очень рад, что подписал контракт с «Металлистом». Мы уже довольно давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь.
Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу», — прокомментировал Траоре подписание контракта клубной пресс-службе.
Добавим, что «Металлист» в зимнее трансферное окно уже успел наделать изрядного шума, подписав пятерых игроков, включая трех иностранцев: Херонимо Поблете, Артур Мурза, Владислава Рыбака, Паулинью Боя, Алекс Чидомере и Хуан Касарес.
Ранее мы сообщали, что на втором сборе «Металлист» сыграет с клубом из Казахстана.
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