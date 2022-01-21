«Металлист» подписал нового вратаря из Первой лиги

Осталось дождаться официального объявления трансфера.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Металлист» выкупил у «Олимпика» права на голкипера Владислава Рыбака. В ближайшее время футболист отправится в Анталью, где присоединится к своей новой команде на тренировочном сборе.

20-летний Рыбак — воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды «Зари». Летом прошлого года проходил просмотр в «ВПК-Агро», но в итоге начал сезон в составе «Олимпика». В его составе вратарь провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

«Металлист» — лидер Первой лиги, «Олимпик» занимает 11-е место.

С 16 января команда Александра Кучера находится на сборе в Турции. Там у нее запланированы четыре спарринга, первый из них уже завтра.

Ранее стало известно, что вратарь харьковского клуба перешел в «Полесье».

Также наш сайт сообщал, что «Металлист» покинет опытный хавбек.

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