«Металлист» подписал контракт с бывшим капитаном «Десны»

Спортивный директор «Металлиста» Папа Гуйе сообщил клубной пресс-службе о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской «Десны» Егором Картушовым.

31-летний Картушов заключил сделку с харьковским клубом на 2,5 года.

«Рады приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока и давно следили за его выступлениями. Картушов имеет большой опыт игры в Премьер-лиге и, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал Папа Гуйе.

В составе «Десны» Картушов в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины. Ранее он выступал также за «Шахтер-3», «Зарю» и «Ильичевец».

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