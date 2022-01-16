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«Металлист» подписал аргентинского хавбека

Павел Соловей
Павел Соловей
16.01.2022
09:19
Новость
Футбол

Контракт с «Металлистом» подписал аргентинский полузащитник Херонимо Гастон Поблете. Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

29-летний опорник на родине защищал цвета таких клубов, как «Колон», «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд».

Также он играл за французский «Мец» и чилийскую команду «Ла-Серена».

«Что мне известно о «Металлисте»? Большинство из тех аргентинцев, кто раньше играл здесь, я знаю. С некоторыми даже лично общался перед приездом в Украину, спрашивал у них совета. Для меня это очень ответственный и важный шаг — помочь вернуть тот «Металлист», который был когда-то. Сейчас «Металлист» начинает свой путь и в ближайшее время, даст бог, будет все хорошо и вернется на свои места», — цитирует Поблете пресс-служба клуба.

На зимний перерыв «Металлист» ушел на первом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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