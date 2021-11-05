«Металлист» опроверг информацию об интересе «Шахтера» к Пейшото

Вице-президент «Металлист» Евгений Красников опроверг информацию о том, что «Шахтер» сделал предложение по форварду харьковчан Матеусу Пейшото.

«Информация о том, что «Шахтер» сделал предложение по Пейшото — не соответствует действительности.

Мы строим новую команду, и в ближайшее время Металлист никого не планирует продавать. Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей.

Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы», — сказал Красников.

В текущем сезоне Первой лиги 25-летний Пейшото в составе Металлиста провел 12 матчей и забил 11 мячей.

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Источник: «Шахтер» сделал предложение «Металлисту» по Пейшото

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