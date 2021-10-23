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«Металлист» официально представил академию клуба

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.10.2021
14:50
Новость
Футбол

Харьковский «Металлист» официально открыл академию клуба.

На презентации присутствовали президент клуба Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, главный тренер Александр Кучер, также первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Мероприятия по открытию академии пройдут с 23 по 24 октября на территории стадиона «Металлист».


Металлист
Металлист

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.

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