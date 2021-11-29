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«Металлист» обыграл «Оболонь», добыв шестую победу подряд

Павел Соловей
Павел Соловей
29.11.2021
19:30
Новость
Футбол

В матче 20-го тура Первой лиги «Оболонь» на своем поле встречалась с «Металлистом». Встреча завершилась победой харьковской команды со счетом 2:1.

«Металлист» лидирует в Первой лиге, набрав 53 очка. «Оболонь» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка.

Команда Первой лиги ушли на зимний перерыв. Сезон возобновится 19 марта.

Первая лига

20-й тур

«Оболонь» - «Металлист» - 1:2

Голы: Пейшото, 68 (0:1). Банада, 87 (0:2). Безуглый, 90+3 (1:2).

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