«Металлист» обыграл лидера болгарской Третьей лиги

25.01.2022
15:49
Новость
Футбол
Сегодня, 25 января, в Анталье «Металлист» в рамках подготовки ко второй части сезона провел спарринг с клубом «Крумовград», лидером Юго-Восточной группы Третьей лиги Болгарии.
Поединок завершился победой харьковской команды со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил нападающий Пейшото.
Контрольный матч
«Металлист» — «Крумовград» — 1:0
Гол: Пейшото, 56.
Завтра, 26 января, «Металлист» в Белеке проведет контрольный поединок с польским «Радомяком».
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