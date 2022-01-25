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«Металлист» обыграл лидера болгарской Третьей лиги

Павел Соловей
Павел Соловей
25.01.2022
15:49
Новость
Футбол

Сегодня, 25 января, в Анталье «Металлист» в рамках подготовки ко второй части сезона провел спарринг с клубом «Крумовград», лидером Юго-Восточной группы Третьей лиги Болгарии.

Поединок завершился победой харьковской команды со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил нападающий Пейшото.

Контрольный матч

«Металлист» — «Крумовград» — 1:0

Гол: Пейшото, 56.

Завтра, 26 января, «Металлист» в Белеке проведет контрольный поединок с польским «Радомяком».

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