«Металлист» объявил о подписании бразильского форварда

Долгосрочный контракт с «Металлистом» подписал бразильский нападающий Давид да Ора да Консейсао. Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

22-летний форвард является воспитанником клуба «Витория», представляющего его родной город Салвадор.

«Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в «Витории», который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов.

В начале января со мной связались мой агент и представители «Металлиста». Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в «Металлисте» играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в «Металлист». Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс», — сказал бразилец.

В 2021 году Давид сыграл за «Виторию» 59 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.

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