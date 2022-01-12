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«Металлист» не планирует возвращать хавбека после аренды в «Олимпике»

Павел Соловей
Павел Соловей
12.01.2022
22:59
Новость
Эксклюзивы
«Металлист» не планирует возвращать хавбека после аренды в «Олимпике»

В харьковском клубе пока не видят места для игрока.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Металлист» не намерен возвращать полузащитника Андрея Стрижака после аренды в «Олимпике».

Одноклассник Виталия Миколенко по динамовской академии начинал сезон в харьковском клубе, но в конце августа был отправлен за игровой практикой в «Олимпик». В его составе 22-летний хавбек провел 9 матчей в Первой лиге. В декабре срок арендного соглашения истек, и где продолжится карьера Стрижака, пока не ясно. Контракт полузащитника с «Металлистом» рассчитан до середины 2023 года.

Ранее Стрижак поиграл за киевский «Арсенал», «Шахтер» U19, «Ворсклу» U21, «Черноморец» и «Горняк-Спорт».

«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, «Кривбасс», на 11 очков. 13 января команда Александра Кучера выходит из отпуска. Спустя два дня желто-синие отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» перед турниром четырех в Турции сыграет с вице-чемпионом Грузии.

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