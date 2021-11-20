«Металлист» нанес «Олимпику» четвертое подряд поражение

В матче 19-го тура чемпионата Первой лиги харьковский «Металлист» разгромил донецкий «Олимпик» со счетом 3:0.. Команда Александра Кучера добыла пятую победу кряду, а «Олимпик» потерпел четвертое поражение подряд.

«Металлист» уверенно занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Олимпик» расположился на восьмой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Первая лига

19-й тур

«Металлист» — «Олимпик» — 3:0

Голы: Пейшото, 36 (1:0), Банада, 83 (2:0), Подлепенец, 86 (3:0)

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