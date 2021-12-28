«Металлист» на сборах сыграет с трехкратным чемпионом Чехии

На первом турецком сборе у харьковчан запланировано три спарринга.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в рамках первого зимнего сбора в Белеке, куда «Металлист» отправится 15 января, команда Александра Кучера планирует сыграть с двумя польскими и одним чешским клубом.

24 января соперником желто-синих станет трехкратный чемпион Чехии «Слован» (Либерец), занимающий на данный момент 9-е место в своем чемпионате.

26 января «Металлист» встретится с «Радомяком» из Радома, четвертой командой нынешнего сезона Экстраклясы.

Также известно, что открыть игровую программу сбора харьковчане планируют контрольным матчем с еще одним польским клубом высшего дивизиона.

«Металлист» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Накануне появилась информация, что харьковский клуб согласовал контракт с аргентинским полузащитником.

Ранее «Металлист» объявил о подписании перспективного украинца.

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