«Металлист» на сборах сыграет с трехкратным чемпионом Чехии

На первом турецком сборе у харьковчан запланировано три спарринга.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в рамках первого зимнего сбора в Белеке, куда «Металлист» отправится 15 января, команда Александра Кучера планирует сыграть с двумя польскими и одним чешским клубом.
24 января соперником желто-синих станет трехкратный чемпион Чехии «Слован» (Либерец), занимающий на данный момент 9-е место в своем чемпионате.
26 января «Металлист» встретится с «Радомяком» из Радома, четвертой командой нынешнего сезона Экстраклясы.
Также известно, что открыть игровую программу сбора харьковчане планируют контрольным матчем с еще одним польским клубом высшего дивизиона.
«Металлист» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.
Накануне появилась информация, что харьковский клуб согласовал контракт с аргентинским полузащитником.
Ранее «Металлист» объявил о подписании перспективного украинца.
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