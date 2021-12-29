«Металлист» может приобрести бразильского вингера

Полузащитник «Жувентуде» Сорризо Маркос Винисиус попал в сферу интересов нескольких клубов. Одним из претендентов на игрока является «Металлист».

Как стало известно Globo, «Металлист» и клуб из Японии ведут переговоры о покупке Сорризо. Также интерес к 20-летнему вингеру проявляют «Брагантино» и «Атлетико Минейро».

Сообщается, что в контракте Сорризо прописана клаусула для внутреннего рынка в размере семи миллионов реалов. Что касается заграницы, запрашиваемая сумма составляет семь миллионов евро.

Контракт Сорризо с «Жувентуде» действует до 31 декабря 2023 года.

В этом сезоне молодой вингер провел 46 матчей во всех турнирах за «Жувентуде», в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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