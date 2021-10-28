«Металлист» минимально обыграл «Колос» и пробился в четвертьфинал Кубка

Завершился последний матч четверговой программы Кубка Украины на стадии 1/8 финала.

Лидер Первой лиги «Металлист» на своем поле переиграл «Колос» из УПЛ. Победу харьковчанам принес Мизюк, забивший после углового.

Ранее в четвертьфинал Кубка пробились «Александрия», «Ворскла», «Динамо», «Шахтер», «Львов» и «Заря».

Последний участник следующей стадии определится в дуэли ЛНЗ и «Днепра-1». Их матч перенесен на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса в черкасской команде.

Кубок Украины, 1/8 финала

«Металлист» — «Колос» — 1:0 (1:0)

Гол: Мизюк (19).

«Металлист»: Каневцев, Романюк, Мизюк, Порох, Шопин (Горбунов, 68), Сарапий, Ралюченко, Танчик (Пейшото, 68), Балули (Пидлепенец, 79), Харрис, Риаскос (Банада, 87).

«Колос»: Волынец, Ром, Павловец, Новак, Черноморец (Сакив, 82), Богданов, Нгамба, Ильин (Велетень, 82), Костышин (Ренан, 58), Нуриев (Ситчинава, 58), Лысенко.

Предупреждения: Харрис — Лысенко, Нгамба.

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