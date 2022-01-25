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«Металлист» – «Крумовград»: видеотрансляция матча

Павел Соловей
Павел Соловей
25.01.2022
11:33
Новость
Футбол

Тренерский штаб «Металлиста» принял решение о проведении еще одного спарринга.

Сегодня в Анталье харьковская команда сыграет с клубом «Крумовград», лидером Юго-Восточной группы Третьей лиги Болгарии. Начало трансляции в 14:00.

В нынешнем сезоне перед командой стоит конкретная задача повыситься в классе до аналога нашей Первой лиги. «Крумовград» — единственный представитель своего дивизиона, который этой зимой выбрался на тренировочный сбор за границу.

Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.

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