«Металлист» и «Черноморец» выдали результативную ничью, в серии пенальти победили харьковчане

Состоялся второй матч в рамках турнира Winter Cup.

«Металлист» и «Черноморец» забили на двоих шесть голов. Харьковчане открыли счет, а одесситы затем дважды выходили вперед. За «Металлист» забили Харрис и Риаскос (в компенсированное время перевел матч в серию пенальти), а Вандерсон поразил свои ворота. За «Черноморец» отличились Цонев (дубль) и Юсов.

Серия пенальти длилась 12 ударов. Единственный промах допустил одессит Петков.



Ранее «Полесье» выиграло у «Вереса», а Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе.

Winter Cup, первый тур

«Металлист» — «Черноморец» — 3:3 (1:2), по пенальти — 6:5



Голы: Харрис (11), Вандерсон (58, автогол), Риаскос (90+2) — Цонев (19, 69), Юсов (45, пенальти).

«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Горбунов, Федорив, Мизюк, Романюк, Касарес, Сарапий, Демченко, Харрис, Траоре, Риаскос.

«Черноморец» (стартовый состав): Паст, Цитаишвили, Вандерсон, Мартинович, Брагару, Кравченко, Кузик, Цонев, Ванцаш, Юсов, Русин.

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