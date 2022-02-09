«Металлист 1925» во втором спарринге дня проиграл боснийцам

09.02.2022
20:07
Новость
Футбол
Харьковский «Металлист 1925» провел второй контрольный матч за день. Очередным соперником подопечных Валерия Кривенцова на сборах в Турции стал «Железничар».
Поединок завершился победой боснийской команды со счетом 2:1.
Напомним, что сегодня «Металлист 1925» провел еще один спарринг, обыграв польскую «Ресовию» со счетом 1:0.
Контрольный матч
«Металлист 1925» - «Железничар» - 1:2
Голы: Жижич, 7 (0:1). Задерака, 58 (1:1). Костич, 74 (1:2).
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