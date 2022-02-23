«Металлист 1925» в матче с «Шахтером» не сможет рассчитывать на трех футболистов

Харьковский «Металлист 1925», вернувшись со сборов в Турции, в родных стенах начал подготовку к матчу 19 тура УПЛ против донецкого «Шахтера».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в игре с «горняками» Валерий Кривенцов не сможет рассчитывать на трех футболистов. Двое из них - защитник Дмитрий Капинус и полузащитник Дмитрий Крыськив не смогут выйти на поле, поскольку арендованы харьковчанами у донецкого клуба. Также пропустит первый весенний тур защитник Евгений Ткачук, получивший травму на сборах в Турции. Ему на больничном придется провести две недели.

Напомним, что матч в Харькове между «Металлистом 1925» и «Шахтером» запланирован на 26 февраля.

Ранее стало известно о том, что старт весенней части УПЛ может быть перенесен.

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