«Металлист 1925» в голевом матче проиграл сербскому клубу

Металлист 1925» проиграл со счетом 2:3 сербской «Войводине» в товарищеском матче на сборах в Турции.



Харьковская команда отыгралась с 0:2 благодаря голам Максима Задераки и Дмитрия Кравченко, но сербы забили снова.

Команда Валерия Кривенцова еще не побеждала на сборах в Турции. В первом контрольном матче харьковчане разгромно проиграли «Брегальнице» из Северной Македонии (0:4), а во втором разошлись миром с «Антальяспором» (0:0).

На зимний перерыв «Металлист 1925» ушел на десятом месте в Премьер-лиге. Команда Кривенцова возобновит сезон матчем против «Шахтера» 26 февраля.

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».

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