«Металлист 1925» усилился двумя талантливыми игроками

«Металлист 1925» на своем официальном сайте объявил о подписании двух зимних новичков в линию обороны.



Так, стан харьковчан пополнили 26-летний Никита Безуглый из киевской «Оболони» и 18-летний Дмитрий Капинус из «Шахтера».

Капинус перешел в «Металлист 1925» на правах арендного соглашения и будет выступать под 2-м номером, тогда как Безуглый перебрался в новый клуб на постоянной основе и выбрал 30-й номер.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» покинул опытный защитник.

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