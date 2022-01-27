«Металлист 1925» разгромно проиграл команде из Сверной Македонии

В стартовом товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» разгромно со счетом 0:4 проиграл «Брегальнице» из Северной Македонии.



К слову, команда Валерия Кривенцова вчера прибыла в Турцию для подготовки ко второй половине нынешнего сезона.

Счет в матче был открыт на 32 минуте, когда мяч после удара Георгиева отскочил в сетку ворот Коваленко. Затем во втором тайме харьковчане пропустили еще три мяча - Алтипермаковски оформил дубль, а еще один мяч записал в свой актив Додев.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» (Украина) — «Брегальница» (Северная Македония) 0:4

Голы: Георгиев, 32, Алтипермаковски, 56, 88, Додев, 71.

«Металлист 1925» (стартовый состав): М. Коваленко, Жичиков, Ткачук, Ю. Потимков, Эмере, Безуглый, Русин, Габелок, Крыськив, Ременюк, Пономарь.

Запасные: И. Потимков, Капинус, Кварквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруеке, Задерака, Батюшин, И. Коваленко, Островский, Марлисон.

Также киевское «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом».



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