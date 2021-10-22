«Металлист 1925» разгромил «Ингулец» и продлил свою удачную серию

Пятничная программа двенадцатого тура УПЛ завершалась матчем между «Металлистом 1925» и «Ингульцом».

Долгое время гости держались на равных, но перед самым перерывом Батюшин вывел харьковчан вперед. Во втором тайме «Металлист 1925» довел дело до форменного разгрома. Голы забили Западня, Марлисон и Крыськив, который ранее сделал два ассиста.



«Металлист 1925» поднялся на седьмое место с 19-ю очками. В последних пяти турах у команды Кривенцова четыре победы при одной ничьей. «Ингулец» остался на 12-м месте с восемь очками. Команда из Петрово проиграла четыре из пяти последних матчей.

Ранее «Десна» и «Александрия» открыли тур результативной ничьей.

УПЛ. 12 тур

«Металлист 1925» — «Ингулец» — 4:0 (1:0)

Голы: Батюшин (44), Западня (63), Марлисон (66), Крыськив (83).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Фабиньо, Шершень, Ченбай (Коваленко, 86), Западня (Кверквелия, 78), Крыськив, Габелок, Протасов, Батюшин (Голодюк. 71), Савин (Ременюк, 71), Марлисон (Зубков, 78).



«Ингулец»: Гальчук, Мельничук (Полегенько, 6), Салем, Ковалев, Асмелаш, Козак (Головкин, 68), Запорожец, Бартулович (Шишка, 68), Шарай, Ситало (Плохотнюк, 68), Гопей.

Предупреждения: Бартулович.

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