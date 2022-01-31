«Металлист 1925» просматривает защитника с немецким паспортом

На сборах харьковской команды в Белеке работает потенциальный новичок.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренировочном лагере «Металлиста 1925» уже несколько дней находится фланговый защитник Аюб Эрраджи.

20-летний футболист с гражданством Германии и Марокко на молодежном уровне поиграл за команды Дюссельдорфа, Менхенгладбаха и Оберхаузена. Прошлый сезон Эрраджи начинал в клубе Регионаллиги (четвертый дивизион) «Феникс Любек», а заканчивал в команде элитного эшелона ОАЭ «Аль-Дафра».

В конце ноября 2021 года Эрраджи попрощался с эмиратским клубом и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 10 тысяч евро.

«Металлист 1925» занимает 10-е место в УПЛ. На сборе в Белеке команда Валерия Кривенцова работает с прошлой недели и уже успела провести три контрольных матча — с «Брегальницей» из Северной Македонии (0:4), турецким «Антальяспором» (0:0) и сербской «Войводиной» (2:3).

Во встрече с «Антальяспором» Эрраджи появился на поле после перерыва, а против «Войводины» вышел в старте и был заменен во втором тайме. В обоих поединках легионер сыграл на позиции левого защитника.

Ранее наш сайт сообщал, что «Верес» пока не дождался приезда защитника «Динамо».

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