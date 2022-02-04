«Металлист 1925» проиграл спарринг сербам, открыв счет

Завершился контрольный матч «Металлиста 1925» с сербским «Пролетером».

Харьковская команда выиграла первым тайм благодаря голу Максима Жичикова. Однако во втором тайме «Пролетер» смог переломить ход игры и одержать волевую победу. С разницей в восемь минут забили Нинкович и Младенович.

Ранее стало известно, что «Металлист 1925» просматривает защитника с немецким паспортом.

Контрольный матч

«Пролетер» (Сербия) — «Металлист 1925» — 2:1 (0:1)

Голы: Нинкович (55), Младенович (63) — Жичиков (10).

«Металлист 1925» (стартовый состав): Сидоренко (к), Жичиков, Кверквелия, Потимков Ю., Капинус, Батюшин, Русин, Ременюк, Габелок, Безуглый, Марлисон.

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