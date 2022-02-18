«Металлист 1925» проиграл представителю Первой лиги в Турции

Украинские команды продолжают подготовку ко второй части сезона. «Металлист 1925» провел контрольный матч с «Оболонью» на сборах в Турции.

Спарринг завершился победой представителя Первой лиги со счетом 1:0.

Контрольный матч

«Металлист 1925» - «Оболонь» - 0:1

Гол: Черний, 77.

Сегодня харьковская команда проведет еще один спарринг. В 16:30 «Металлист 1925» сыграет с «Рухом» Львов.

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