«Металлист 1925» проиграл представителю Первой лиги в Турции

18.02.2022
12:54
Украинские команды продолжают подготовку ко второй части сезона. «Металлист 1925» провел контрольный матч с «Оболонью» на сборах в Турции.
Спарринг завершился победой представителя Первой лиги со счетом 1:0.
Контрольный матч
«Металлист 1925» - «Оболонь» - 0:1
Гол: Черний, 77.
Сегодня харьковская команда проведет еще один спарринг. В 16:30 «Металлист 1925» сыграет с «Рухом» Львов.
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