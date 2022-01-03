«Металлист 1925» покинул опытный защитник

03.01.2022
11:11
Новость
Футбол
«Металлист 1925» прекратил сотрудничество с защитником Артуром Западней.
Уроженец Першотравенска перешел в харьковский клуб прошлой зимой и помог команде выйти в УПЛ.
В активе 31-летнего Западни 29 матчей за «Металлист 1925» во всех турнирах – 1 гол и 1 ассист.
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