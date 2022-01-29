«Металлист 1925» не смог пробить оборону турецкого клуба в спарринге

«Металлист 1925» сыграл очередной контрольный матч на сборе.

Соперником дебютанта УПЛ стал «Антальяспор», представляющий элитный дивизион чемпионата Турции. Напряженный матч завершился без забитых голов.

Ранее «Металлист 1925» всухую и крупно проиграл контрольную встречу сопернику из Северной Македонии.

Напомним, что харьковчане ушли на зимний перерыв на 10-м месте в таблице УПЛ, набрав 19 очков за 18 туров.

Контрольный матч

«Металлист 1925» — «Антальяспор» — 0:0

«Металлист 1925»: Сидоренко (Шелихов, 61), Жичиков (Капинус, 61), Кверквелия (Ю.Потимков, 61), Ченбай (Дуруэке, 61), Эмере (игрок на просмотре, 61), Безуглый (Д.Кравченко, 61), Р.Русин (И.Коваленко, 61), Габелок (Фабиньо, 61), Крыськив (Задерака, 61), Ременюк (Батюшин, 61), Марлисон (Островский, 61).

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