«Металлист 1925» могут покинуть два опытных игрока

Контракты футболистов подходят к концу.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый защитник Артур Западня и центральный полузащитник Олег Голодюк пока не продлили соглашения с «Металлистом 1925». Их действующие контракты имеют силу до 31 декабря.

31-летний Западня и 33-летний Голодюк перебрались в харьковский клуб в начале этого года соответственно из «Десны» и «Миная». В нынешнем сезоне УПЛ защитник провел 11 матчей, полузащитник принял участие в 10 играх. При этом каждый из них забил по одному мячу.

«Металлист 1925» после 14 туров чемпионата занимает 9-е место в УПЛ. 22 ноября команда Валерия Кривенцова сыграет на выезде с «Вересом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Краматорск» обсудит будущее двух игроков, арендованных у клубов УПЛ.

Также стало известно, что основной защитник «Оболони» может покинуть клуб.

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