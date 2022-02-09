«Металлист 1925» минимально победил польскую «Ресовию»

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня, 9 февраля, команда Валерия Кривенцова сыграла очередной спарринг на сборах в Турции.

Соперником «Металлиста 1925» стала польская «Ресовия».

Поединок завершился победой подопечных Кривенцова со счетом 1:0.

Отметим, что на 42-й минуте «Ресовия» не смогла реализовать пенальти, с ударом справился вратарь «Металлиста 1925» Денис Сидоренко.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Ресовия» – 1:0

Гол: Русын, 4.

На сегодня у команды Валерия Кривенцова также запланирован товарищеский матч против сербского «Железничара».

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