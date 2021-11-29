Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча»

Завершилась церемония награждения лучшего футболиста планеты 2021 года по версии издания France Football, которая проходила в Париже.

«Золотой мяч» достался Лионелю Месси. Аргентинец выиграл эту награду в седьмой раз в карьере. Ранее Лео добывал приз в 2009-2012-м, 2015-м и 2019 годах. В 2021-м Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины, а именно континентальный чемпионат Южной Америки. Также он покинул «Барселону» и перешел в ПСЖ.

«Серебряный мяч» вручили Роберту Левандовскому. Поляк был главным и безусловным фаворитом в 2020 году, однако France Football тогда не вручал награду. Также Левандовского назвали лучшим бомбардиром 2021 года.

Лучшим вратарем признали Джанлуиджи Доннарумму, который летом стал чемпионом Европы со сборной Италии и перешел из «Милана» в ПСЖ.

Криштиану Роналду впервые с 2010 года не попал в тройку лучших по итогам голосования.

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