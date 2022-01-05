Месси сдал негативный тест на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси преодолел заболевание вирусом COVID-19, после чего с семьей сразу вылетел из родной страны во Францию. Ожидается, что Лео в ближайшие дни приступит к тренировкам с командой.

О том, что Лионель Месси заразился коронавирусом, стало известно 2 января. 34-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», в которой провел всю предыдущую клубную карьеру, прошлым летом. В нынешнем сезоне во всех турнирах аргентинец сыграл 16 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Ранее большой скандал вызвали результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года, по итогам которого награда в седьмой раз досталась Лионелю Месси.

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